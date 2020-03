Paese in lutto per don Zenaldo, morto alla vigilia del compleanno: è stato parroco per 60 anni

MONTELABBATE - Tutta la parrocchia di Montelabbate in lutto per la scomparsa domenica scorso di don Zenaldo Del Vecchio (nella foto concessa da Vivere Pesaro), storico parroco di Apsella che avrebbe compiuto 90 anni proprio oggi, il 3 marzo. Don Zenaldo è stato parroco di Apsella per circa 60 anni radunando attorno a sè i fedeli della parrocchia del Santo Spirito e dell’abbadia di San Tommaso in Foglia.

Era nato nel 1930 a Candelara ed era stato ordinato sacerdote il 31 luglio 1955 e da allora ha accompagnato i parrocchiani, della piccola comunità nel comune di Montelabbate, nel cammino della fede. Per tanti anni era stato parroco della parrocchia di San Tommaso in Foglia e canonico del titolo di San Taddeo. Indicativamente il funerale dovrebbe essere presieduto dall’arcivescovo di Pesaro monsignor Piero Coccia, domani mattina, mercoledì 4 marzo alle 9.30 nella Cattedrale di Pesaro ma si attendono comunicazioni più dettagliate in base a quanto disposto dai vescovi della Metropolia a seguito dell’ordinanza della Regione Marche sul Coronavirus relativamente al punto “3” dove si suggerisce per i funerali di limitarsi al rito delle esequie nella forma breve. Il rosario sarà previsto questa sera alle 20 nell’abbadia di San Tommaso in Foglia.

