Lo spaccio di eroina ai Giardini Diaz, condanne a oltre 18 anni per tre nigeriani

MACERATA - Spaccio di eroina condanne per oltre 18 anni per tre nigeriani. Le indagini nei loro confronti erano scattate dopo l’uccisione di Pamela Mastropietro avvenuta il 30 gennaio del 2018 ad opera del nigeriano Innocent Oseghale. Quel drammatico delitto maturato nell’ambiente della tossicodipendenza diede un forte impulso al livello investigativo e portò all’individuazione di numerosi nigeriani che a Macerata, in particolare nella zona dei Giardini Diaz ma non solo lì, spacciavano soprattutto eroina a tossicodipendenti. L’attività investigativa sfociò in due corpose indagini, una della polizia e una dei carabinieri, che portò all’individuazione di 27 extracomunitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA