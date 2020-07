Pesaro, la gente è al mare, i topi d'appartamento colpiscono in pieno giorno

PESARO - Furti in pieno centro e al mare, di giorno. Doppio colpo nella giornata di venerdì. Il primo episodio è avvenuto in mattinata in viale Trieste, quella che in questo periodo di balneazione dovrebbe essere una via trafficata e molto difficile da espugnare.

Eppure i malviventi si sono concentrati su un appartamento. Hanno rotto la finestra della cucina e sono entrati all’interno. Hanno messo tutto a soqquadro finché hanno trovato la scatola degli ori. Hanno rubato monili e gioielli per un valore da quantificare.



Al rientro a casa, il proprietario, ha dato l’allarme alla Polizia che è intervenuta per un sopralluogo e raccogliere la denuncia. Poche ore più tardi, un altro episodio. È accaduto in via Morselli in centro storico. Qui i ladri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati. Il copione è ormai noto: hanno rovistato ovunque alla ricerca di preziosi o denaro. E qui hanno asportato proprio del contante. I proprietari erano assenti e al loro ritorno si sono accorti di quanto accaduto denunciando tutto alla Questura. Non è stato ancora comunicato l’importo rubato. In settimana c’era stato già un episodio nella serata di mercoledì quando in via Mantegazza i ladri hanno colpito in un appartamento. Sono entrati da una finestra forzando la maniglia per poi rubar monili d’oro.

