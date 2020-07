Coronavirus, Marche senza morti: l'ultimo decesso è del 15 giugno/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA Anche oggi, sabato 4 luglio, non sono stati registrati morti per Coronavirus nelle Marche. Si tratta del diciannovesimo giorno consecutivo. L'ultimo decesso risale infatti al 15 giugno. Sono state 987 le vittime dell'epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

ZERO NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Epidemia di Coronavirus, ancora uno zero alla voce contagi oggi, sabato 4 luglio, nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1066 tamponi, di cui 657 nel percorso nuove diagnosi e 409 nel percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato.