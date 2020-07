Schianto col furgone, muratore 53enne muore dopo un giorno d'agonia. Aveva perso il figlio di 20 anni in un incidente

SANT'ELPIDIO A MARE– Tragico epilogo per il tremendo incidente nel pomeriggio di ieri sulla Mezzina. Ha perso la vita Farruk Kujtim, 53enne operaio albanese, residente a Monterubbiano, rimasto schiacciato all’interno dell’abitacolo del furgone su cui viaggiava.

Era stato ricoverato a Civitanova in codice rosso per i gravi traumi subiti, ma non ce l'ha fatta. Anni fa aveva perso il figlio 20enne in un incidente stradale.



L’impatto è avvenuto con un altro mezzo pesante. Le vetture viaggiavano nella stessa direzione in territorio di Casette d’Ete, nel tratto iniziale della Sp219, quando il furgone su cui viaggiava l’uomo, seduto sul lato passeggero, ha tamponato il cassone del mezzo che lo sopravanzava. E’ stato allertato anche l’elisoccorso, viste le condizioni del ferito, parse subito serie, ma per via del maltempo Icaro non è partito. Sul posto i carabinieri, cui è affidata la ricostruzione dello scontro, la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico ed anche una pattuglia della guardia di finanza di passaggio, che si è fermata per prestare collaborazione.

Farruk è arrivato all’ospedale di Civitanova Marche in codice rosso e le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate nelle ore successive. Dopo una nottata di agonia, l’uomo è spirato nella mattinata.

Profondo dolore per la comunità albanese e la famiglia di Kujtim, che aveva già pagato un prezzo altissimo sulle strade. L’amato figlio di appena 20 anni, infatti, qualche anno fa era morto in un altro terribile incidente.

