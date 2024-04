PESARO Buche, fondi sconnessi, marciapiedi da slalom: il Comune ci mette una pezza. Al via, non appena il meteo lo permetterà, una tornata straordinaria di manutenzioni e ripristini alla viabilità in zone dove negli ultimi tempi si erano levate parecchie segnalazioni e lamentele. Tra queste diverse erano venute dalla zona mare, nel tratto dietro viale Trieste, dove albergatori e residenti rimarcavano lo stato di abbandono di alcune zone, ancora più evidenti dopo che il Comune è intervenuto per ripristinare i marciapiedi di viale Fiume. Così fresche dell’approvazione della giunta comunale del 18 aprile scorso, ci sono tre delibere, ognuna da 190 mila euro di quadro economico di lavori per la straordinaria manutenzione di strade urbane, strade locali e tratti extraurbani. Sono interventi tampone che sono stati suffragati anche dal sopralluogo dei tecnici che hanno riscontrato lo stato disastrato di diverse strade, conseguenza anche del maltempo.

Nel dettaglio

Ma dentro al pacchetto last minute non ci sono solo strade ma anche una dozzina di tratti carrabili e marciapiedi. L'assessore con delega alle Manutenzioni Enzo Belloni, parla di circa 600 mila euro d'investimento. E così, dopo una prima tornata di straordinarie manutenzioni che si è conclusa nei mesi scorsi, altri interventi sono stati programmati con le risorse disponibili e l’avanzo di bilancio. Si interverrà dunque nelle zone dove le buche causano più difficoltà ai mezzi. I prossimi interventi programmati dal servizio Lavori Pubblici, prevedono asfaltature più incisiva in alcuni tratti, dove il solo asfalto a freddo messo tampone, non è sufficiente né più sostenibile. Ma interventi sono previsti anche per marciapiedi o per percorsi ciclopedonali dove gli avvallamenti sono un rischio per pedoni e biciclette. Si tratta di una vera e propria operazione straordinaria pronta partire fra fine mese e inizio maggio. Lavori che, tempo permettendo, si dovranno concludere in un mese e mezzo.

Ecco zona per zona l’elenco delle strade con interventi su carreggiate, tratti ciclabili e marciapiedi. Strade urbane: via dunque all’asfaltatura dei marciapiedi di via Milazzo, quartiere Cinque Torri, via XI Febbraio, zona centro, i marciapiedi di via Fratelli Bandiera a Pantano, viale della Vittoria in zona mare, via Bonini nel quartiere di Celletta, Cinque Torri Santa Veneranda e i marciapiedi lungo la Panoramica Ardizio. Plaudono soprattutto albergatori e attività economiche per il ripristino dei marciapiedi lungo viale della Vittoria, lo stato dei camminamenti per i perdoni è più che mai disastrato fra avvallamenti e asfalto danneggiato dalle radici degli alberi.

Le lamentele

Il caso dei marciapiedi di viale della Vittoria da tempo era segnalato, fin dall’estate di un anno fa, soprattutto per quei pericolosi dossi causati dalle radici degli alberi. Complessivamente si ricorda comunque che per l’anno in corso l’Amministrazione ha già investito 230mila dedicati in particolare ai marciapiedi viale Fiume e altri piccoli tratti vicini. Insieme ad Aspes poi l’assessorato al Fare di Riccardo Pozzi è al lavoro per una sostituzione che partirà già a fine mese in tornelli vuoti con altre alberature e specie più adatte ad un contesto urbano, senza il rischio che le radici, creino quei pericolosi avvallamenti. Strade locali ed extraurbane: rientrano nell’intervento anche la sistemazione strada dell’Angelo Custode, in zona Baratoff, tra Pantano e Novilara, più volte attesa e chiesta dai residenti. Tratti di via Lago Maggiore a Villa Ceccolini e a Cattabrighe Strada Fornace Mancini, nei tratti dissestati e colpiti dall’alluvione del maggio di un anno fa.

Urbane ed extraurbane

Infine per le strade extraurbane abbiamo via Albertini, una parallela della zona mare di Levante fra via Rosselli e via Amendola, via Montenevoso a Tombaccia e via Corridoni un’altra traversa fra via Cavallotti e via Raggi. Zone scoperte: da questa tornata di primavera restano però fuori altrettanti interventi chiesti da presidenti di quartiere e cittadini, anche via social. Fra i tratti viari lasciati per ora fuori, ci sono Lungofoglia delle Nazioni e via Caboto a Soria. Ed ancora via Agostini e un tratto di via Gattoni, dove si arriverà però solo a fine lavori della media Alighieri. Restano fuori anche i tratti dei marciapiedi nella parte terminale del viale lato porto fra viale Trento e la Statale, oltre ad altri punti nel quartiere Pantano, come via Mancini, via Rossi e limitrofe.