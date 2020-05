Precipita dalla finestra e fa un volo di 12 metri: 50enne in serie condizioni

MONTELABBATE - Paura nella tarda mattinata di ieri nella zona di Apsella di Montelabbate per un uomo che è precipitato dalla finestra della propria casa rimanendo seriamente ferito tanto che è stato necessario richiedere l’intervento in via d’urgenza dell’eliambulanza per trasportarlo ad Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montecchio e la locale polizia municipale per i rilievi d’uso volte ad accertare anche la dinamica dell’accaduto. L’altezza da cui l’uomo è precipitato al suolo è di circa 12 metri e nella caduta si è procurato diverse fratture e traumi. L’uomo, di 50 anni, è volato dal quarto piano della palazzina. Erano da poco passate le 12. Fortunatamente l’impatto non è stato con il cemento del marciapiede o l’asfalto ma con la terra del giardino.



