MONTELABBATE Ha lasciato casa all’alba di domenica. I genitori ancora dormivano e non si sono accorti di nulla: hanno visto solo quel letto vuoto poco dopo: il loro figlio, 19 anni, Angelo, non c’era più. Sparito. E non ha più fatto ritorno. Per questo la famiglia è molto preoccupata. Il ragazzo sta attraversando un periodo critico, potrebbe essere confuso e aver bisogno d’aiuto. Padre e madre si sono rivolti subito ai carabinieri sporgendo denuncia per scomparsa e le ricerche sono iniziate. Ma a volte c’è bisogno di un passaparola, di un tam tam che si rincorra attraverso i social.



Il passaparola



E da ieri tante bacheche di gruppi hanno condiviso l’appello disperato dei familiari, postando la foto del giovane, un ragazzo di colore, e chiedendo a chiunque possa averlo visto di far sapere qualcosa. Anche il minimo appiglio diventa importante. In calce alla richiesta di aiuto vengono lasciati anche dei numeri di cellulare a disposizione di chi possa fornire informazioni. Il timore della famiglia è che il figlio possa aver trovato ospitalità da qualcuno che non conoscono, ma che possa trovarsi anche in difficoltà, in uno stato di smarrimento o prostrazione tale da non riuscire nemmeno più a tornare a casa.



La ricostruzione



Non si conoscono altro particolari, per esempio con che vestiti è uscito di casa domenica mattina. I genitori non si sono accorti di nulla. Il ragazzo si è mosso piano ed è stato attento a non svegliarli. E’ molto probabile comunque che l’allontanamento possa essere avvenuto tra le 5 e le 6. Alcuni movimenti sono poi stati ricostruiti dai carabinieri che hanno visionato le telecamere della zona di Montelabbate dove il giovane risiede con la famiglia. In particolare una telecamera del Comune di Montelabbate lo ha ripreso mentre camminava e sembrava dirigersi verso Morciola. Una direzione Montelabbate-Apsella intorno alle 6.30 di domenica. E’ una delle poche certezze di una storia che sta creando ansia e apprensione. Per il 19enne scomparso i carabinieri hanno attivato il meccanismo ricerca-persone a seguito dell’allarme dato dalla famiglia. Ma non ci sono al momento altre notizie certe. Il 19enne risponde al cellualre e non ci sono comunicazioni attive per raggiungerlo. Per lui è un momento di fragilità, molto delicato. La denuncia è partita domenica pomeriggio e da quel momento sono state diramate le ricerche. Questo il messaggio apparso sui social e condiviso: «Angelo si è allontanato da casa da quasi 24 ore, avendo problemi personali forse non trova la via di casa, se qualcuno lo sta ospitando o l’ha visto può chiamare urgentemente».



La tecnologia



I carabinieri hanno setacciato la zona e cercando informazioni anche grazie all’aiuto della tecnologia e al tracciamento del gps, ma senza esiti positivi. Il giovane potrebbe essere ospite da amici, ma al momento, nonostante una capillare diffusione di foto e messaggi in vari gruppi social, di lui nessuna traccia. Foto e appello sono comparsi sui vari gruppi di Vallefoglia da dove è rimbalzato di pagina in pagina in un tam tam di condivisioni.