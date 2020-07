Lutto per Barbara D'Urso, l'annuncio commosso su Instagram: «Un angelo in più in cielo». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha appena condiviso con i suoi follower una brutta notizia ricevuta in giornata. Barbara D'Urso ha postato una sua foto di qualche anno fa e ha commentato: «Oggi mood un po’ triste #unangeloinpiuincielo #colcuore».

LEGGI ANCHE:

Ana Laura Ribas lascia la tv: «Ho smesso di rispondere, ho capito che non era più il mio mondo»

Immediati i commenti dei fan, che le hanno dimostrato la loro vicinanza, chiedendole cosa fosse accaduto. La risposta sarebbe nelle stories di Instagram. Barbara D'Urso ha postato la notizia della morte del regista Filippo De Luigi, che la portò al successo con la serie "La dottoressa Giò".

Nelle stories, la conduttrice commenta: «Dolore punto». A corredo della notizia, la sigla della serie "Quelle che le donne non dicono". I fan sono con lei: «Forza Barbara».

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA