PERGOLA Scappa due volte col figlio minorenne in Romania, a processo per sottrazione di minore. E’ la storia di una donna rumena di 44 anni che aveva conosciuto un uomo di Pergola di 55 anni che aveva rapporti di lavoro in Romania in quanto imprenditore. Dal loro rapporto era nato un bambino. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore pergolese era rientrata in patria una prima volta portandosi via il minore. Ma il padre del bambino era riuscito a rintracciarla e riportare a casa il piccolo. Una volta in Italia l’uomo aveva ottenuto l’affido esclusivo del bambino proprio perché lei era scappata.

Ma è durante questa nuova convivenza forzata lei aveva però denunciato l’ex perché l’avrebbe picchiata così era stato disposta temporaneamente una separazione e la signora era finita in un’altra abitazione con il piccolo. Un frangente in cui ha organizzato il suo rientro in Romania. Aveva contattato un’agenzia viaggi di Rimini per organizzare il viaggio in pullman fino al suo Paese. E si era portata via il bambino nonostante l’espresso divieto di andare all’estero senza il consenso del padre. Di qui la denuncia e l’accusa del reato di sottrazione di minore per aver disatteso la volontà del padre al quale impediva l’esercizio della potestà e responsabilità genitoriale. La donna è stata rintracciata ma non ne vuole sapere di tornare e il processo ieri si è aperto e la 44enne deve rispondere dell’accusa di un reato che è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ma non solo, è a processo anche con l’accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in quanto non aveva rispettato l’affidamento esclusivo del minorenne. La donna è assistita dall’avvocato Luca Garbugli mentre l’uomo si è costituito parte civile ed è seguito dall’avvocatessa Alessandra Rossi. Il processo è stato rinviato a ottobre per la prosecuzione del dibattimento.