Il cavallo lo disarciona e lo calpesta 45enne grave, arriva l'eliambulanza

MONTE PORZIO - Una piacevole e rilassante passeggiata a cavallo si è conclusa con una brutta caduta ed il trasporto di un quarantacinquenne di Monte Porzio all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con l’eliambulanza.L’incidente equestre è accaduto nella zona del parco della Vita di Castelvecchio. L’uomo sarebbe stato improvvisamente sbalzato di sella dal proprio animale che successivamente gli sarebbe anche passato sopra. Nonostante la caduta piuttosto violenta, il quarantacinquenne è riuscito a raggiungere un ricovero di mezzi agricoli, dove una signora del posto ha prontamente chiamato l’ambulanza. Sul posto è intervenuto un mezzo proveniente da Marotta. I sanitari, dopo le prime cure, hanno deciso di far arrivare l’eliambulanza da Ancona che è stata fatta atterrare in un campo vicino, in via Fornace, non lontano dal luogo dell’incidente. L’uomo, seppur cosciente, avrebbe riportato per la caduta e il successivo colpo ricevuto dal cavallo contusioni e ferite per le quali si è scelto il trasporto immediato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per tutti gli accertamenti del caso.