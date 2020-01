Clandestino sorpreso con hashish e cocaina: caricato sull'aereo, non potrà tornare per dieci anni

MONDOLFO – È stato espulso dal territorio nazionale lo spacciatore ucraino di 39 anni, arrestato dai carabinieri di Mondolfo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già colpito dal provvedimento di espulsione emesso dalla questura di Ancona, si era reso irreperibile cercando di far perdere le proprie tracce e scegliendo come dimora temporanea un appartamento in una zona periferica di Mondolfo.

Senza passaporto né patente di guida era stato notato dai carabinieri della locale stazione mentre andava a fare la spesa a bordo di una Bmw al supermercato. E' stato rinvenuto in possesso di circa 8 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane per il confezionamento delle dosi e cospicuo denaro contante. Lo spacciatore ucraino è stato infatti accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino e da qui imbarcato a bordo di un aereo per il rientro nel Paese d’origine. Contestualmente è stato emesso il divieto di far ritorno in Italia per un periodo di tempo di dieci anni.

