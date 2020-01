Tremendo schianto sulla Statale 16: due feriti, uno è grave. Arriva l'eliambulanza

FANO - Un violento schianto è avvenuto intorno alle 8 a Ponte Sasso (Fano), lungo la Statale 16 Adriatica: due le persone ferite, una in gravi condizioni.

Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate violentemente due auto: feriti entrambi i conducenti. Uno, il meno grave, è stato portato dai soccorritori del 118 all'ospedale di Fano, l'altro, in condizioni più serie e con traumi toracico e cranico, è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. La strada è stata chiusa per breve tempo per far atterrare l'elicottero, poi si è circolato a senso unico alternato per permettere ai vigili del fuoco di Fano di mettere in sicurezza la carreggiata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico mattutino, con code e rallentamenti.

