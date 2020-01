Ragazzini a scuola con la droga: i cani entrano in classe e trovano marijuana in tasca e negli zainetti

JESI - Studenti in classe con la marijuana nello zaino e infilata in tasca. Ma la “bravata” è stata scoperta dai cani antidroga dei Carabinieri, impegnati in un servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di droga specie tra i giovanissimi con controlli nei parchi e negli istituti superiori della città.

Le unità cinofile del Nucleo carabinieri di Pesaro sono entrate direttamente in classe insieme ai Carabinieri della Compagnia di Jesi e hanno passato al setaccio le aule, i corridoi e gli spazi comuni frequentati dagli studenti. I cani, finemente addestrati, hanno fiutato dello stupefacente - complessivamente quattro grammi di marijuana - infilato dentro agli zaini e addosso ad alcuni studenti minorenni. La droga è stata sequestrata e adesso saranno guai, con una segnalazione come assuntori.

