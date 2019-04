Perde uno pneumatico e si schianta sul guardrail: conducente miracolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Auto perde uno pneumatico e finisce contro il guard rail. Incidente nel pomeriggio all’ingresso della frazione di San Filippo sul Cesano, poco dopo lo svincolo per contrada la Costa. Per cause al vaglio della polizia municipale, una Fiat Punto si è schiantata contro le barriere di protezione mentre si dirigeva da Monte Porzio in direzione monte.Tantissima la paura ma fortunatamente limitate le conseguenze per la conducente dell’auto. Ai primi soccorritori è apparsa infatti una vettura semidistrutta sul lato sinistro che non lasciava presagire nulla di buono. Dopo le prime cure in loco da parte dei soccorritori del 118, la donna non ha fatto neanche ricorso al pronto soccorso.