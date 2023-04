MONDAVIO- E’ stato sottoscritto a Mondavio, al ristorante La Palomba, il protocollo d’intesa per la realizzazione della rete nazionale dei Distretti Biologici. A firmarlo 11 distretti nazionali sui 32 esistenti riconosciuti dalla rispettive Regioni e Province autonome.



I territori



L’incontro è stato promosso dal Distretto Bio Terre Marchigiane che ha sottoscritto il protocollo con la Fondazione Bio Sardegna, al Distretto Casalasco Vadenese (Lombardia), al Bio Distretto Alto Lazio Terra Viva, al coordinamento dei Bio distretti della Toscana (Val di Cecina, Fiesole, Chianti, Calenzano, Montalbano), al Bio Distretto dei Colli Euganei, al Bio Distretto Copanello (Calabria). Ha introdotto i lavori la presidente del Distretto Bio Terre Marchigiane Sara Tomassini: «Un passaggio significativo verso la realizzazione della rete nazionale dei distretti biologici. Già diverse le adesioni e a breve seguiranno altri incontri per ulteriori sottoscrizioni. Si vogliono definire obiettivi da raggiungere attraverso un rapporto di collaborazione e condivisione di idee e progetti, nonché sviluppare azioni per una proposta turistica integrata ai paesaggi, all’ambiente, ai prodotti agricoli e al valore storico culturale dei territori dei distretti aderenti».

Ha preso poi la parola il direttore del Distretto nonché di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti: «Il biologico nasce nella nostra provincia con Gino Girolomoni e siamo molto contenti che proprio qui venga sottoscritto questo importante protocollo.



Le sinergie



Fondamentale fare rete tra agricoltura e commercio, produttori e ristorazione, e una promozione adeguata per valorizzare le straordinarie eccellenze enogastronomiche e non solo del nostro Paese. Abbiamo già messo in campo diverse iniziative, tra cui la partecipazione all’Agri Travel di Bergamo e altre sono in cantiere per lo sviluppo economico e turistico del territorio». Sono quindi intervenuti Antimo Zazzaroni (Istituto di medicina naturale di Urbino), Adele Cerisoli, ristoratrice e vicepresidente del Distretto, imprenditori bio, i responsabili dei distretti calabrese, toscano, lombardo e laziale e Luigi Alberton di SharryLand. E’ stato evidenziato come i distretti siano uno strumento innovativo per una governance territoriale sostenibile.



La comunicazione