MONDAVIO - A scuola ma senza insegnante di Italiano. E non si sa nemmeno quando arriverà. Succede alla primaria di San Michele al Fiume. A raccontare la grave situazione è la mamma Claudia di un alunno di 10 anni, residente a Castelvecchio, che per esigenze lavorative è costretta a fargli frequentare la scuola, tempo pieno, nella frazione di Mondavio.

APPROFONDIMENTI IL PLESSO Pesaro, demolizione dopo Natale, ma è rebus aule alla Alighieri: «Spazi per tutti con il modello Brancati»

«A fine novembre mio figlio, che frequenta la classe quinta non ha ancora l’insegnante di italiano. Un viavai di supplenti fino a restare addirittura senza insegnante. Questa situazione è iniziata a settembre; dopo appena due settimane dell’inizio della scuola veniamo a conoscenza che l’insegnante dal giorno dopo non ci sarebbe stata per motivi familiari, in aspettativa fino a data da destinarsi. Nel giro di qualche giorno è arrivata la sostituzione, una supplente che dopo poco più di un mese di nuovo ci ha informato di essere stata chiamata a prendere servizio presso un’altra scuola sino a fine giugno 2024, mentre l’incarico a San Michele sarebbe dovuto terminare il 22 dicembre. La dirigente scolastica, interpellata più volte dalla rappresentante di classe, si attiene alle leggi e risponde a noi genitori che non sa quando e se arriverà».

Chieste spiegazioni

Le famiglie dei 23 bambini chiedono spiegazioni: «E’ normale iniziare la scuola a settembre e aggiornare le graduatorie degli insegnanti il 15 novembre? Al peggio non c’è mai fine, sono di nuovo i bambini, i ragazzi, come se non fosse bastata la pandemia, a pagarne le conseguenze. Da chi è responsabile vogliamo avere spiegazioni. Questa situazione non può andare avanti».