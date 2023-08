CHIARAVALLE - Se n’è andata a 87 anni all’ospedale di Chiaravalle Sandra Cappelletti, nota ed apprezzata per i suoi studi storiografici e i tanti volumi scritti e dedicati alla città. È stata un’insegnante di spessore, amata dai suoi studenti. Aveva iniziato la carriera come maestra nelle scuole serali e poi, per tanti anni, aveva insegnato nella scuola media Manzoni di Chiaravalle. Aveva concluso la sua carriera come professoressa di Scienze umane al liceo pedagogico di Jesi. Non aveva solo una naturale vocazione all’insegnamento: era anche un’inesauribile sorgente di storia e di informazioni. Era appassionata di storia e di ricerca.

Gli scritti e gli studi

Il suo libro “Dall’abbazia alla manifattura, le origini di Chiaravalle” è una pietra miliare per la conoscenza della città. Aveva raccolto materiale storiografico sui cistercensi e la fondazione dell’abbazia di Santa Maria in Castagnola e aveva scritto molto anche del tabacco che tanta prosperità portò a Chiaravalle con la nascita della Manifattura tabacchi. Aveva anche scritto del fiume Esino, di Monte San Vito, Camerata Picena, Montemarciano e Falconara. «Era una persona geniale, originale e generosissima – dice chi l’ha conosciuta da vicino –, ha aiutato tanti giovani ricercatori e studiosi: è stata una splendida insegnante». Lascia le figlie Simona e Francesca dopo che nel 2007 aveva perso il marito Giorgio Gambarara. Fino alle 10 di oggi la camera ardente all’ospedale di Chiaravalle: da qui la salma sarà portata a Fano per la cremazione.

