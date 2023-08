JESI - Forza Raul. «Daje», come dicono gli jesini. Raul Rossetti, 62 anni, dipendente di una ditta di corriere espresso è originario di Ostra, ma jesino d’adozione e di diritto perché tutti lo conoscono e gli vogliono bene. Raul è stato investito insieme al suo fedele cagnolino Pedro lunedì sera, poco prima di mezzanotte, all’incrocio tra viale della Vittoria e via Garibaldi, vicino casa. E oggi che combatte tra la vita e la morte in un letto d’ospedale, la collettività si stringe e prega affinché si riprenda, lui che è sempre forte e positivo.

Un uomo coraggioso

Uno che ha affrontato le tante difficoltà della vita sempre rimboccandosi le maniche e pensando alla sua fortuna, i tre amati figli, spinta di coraggio e di determinazione a superare gli ostacoli. Oggi ai suoi ragazzi si stringe tutta Jesi. Raul è ricoverato in Rianimazione a Torrette, i medici si sono riservati la prognosi. Le condizioni sono purtroppo critiche. Raul lotta, gli amici pregano. I Carabinieri della Stazione di Staffolo intervenuti nell’immediatezza dell’incidente, stanno lavorando per ricostruire la dinamica e mettere insieme i pezzi di una scena purtroppo già vista in quella zona, sempre molto trafficata e di snodo tra il viale della Vittoria e via Setificio, tra via San Giuseppe e borgo Garibaldi, tra via San Giuseppe e viale del Lavoro. Un crocevia a due semafori, vicinissimi tra loro. Raul e Pedro erano scesi a fare un giro, come al solito, in queste sere così calde. Improvvisamente, una Lancia Y condotta da una ragazza, proveniente da viale della Vittoria con direzione via Setificio, li ha centrati mentre stavano per attraversare la strada. Poco dopo, la giovane in lacrime dirà ai Carabinieri di non averli visti, essendo successo in prossimità di una semicurva. Raul a seguito dell’urto è stato sbalzato sull’asfalto, ha battuto la testa e ha perso subito conoscenza a causa del vasto trauma cranico riportato. La giovane automobilista, sotto choc, si è subito fermata a lanciare l’allarme al 118. Era spaventatissima, l’uomo non si muoveva. Immediato l’intervento dei sanitari dell’automedica del 118 con un’ambulanza della Croce rossa italiana comitato di Jesi. I sanitari hanno a lungo praticato il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie: un quarto d’ora di disperati tentativi, lì sull’asfalto, sotto gli occhi di chi si è trovato a passare. I carabinieri hanno chiuso la strada per consentire ai soccorsi di procedere in sicurezza.

La corsa in ospedale

Una volta stabilizzati i parametri vitali, il poveretto è stato trasferito con un codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e poi al reparto di Rianimazione. Nell’impatto, per lo spavento, il cagnolino è fuggito. Si sono mobilitati amici e volontari Oipa Ancona, lo hanno cercato ovunque. Sui social si è attivato un vero tam-tam tra gli amici di Raul per ritrovare Pedro, sapendo quando ci è affezionato. Ieri pomeriggio è stato ritrovato, era esausto ma non ferito. E’ stato affidato al canile sanitario e lì aspetta che Raul torni a prenderlo.