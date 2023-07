La moto si schianta contro un trattore: muore Lorenzo Priori, 44 anni. Choc a Corinaldo

TRECASTELLI - Tragico schianto questa mattina in via San Bartolo, costato la vita ad un 44enne di Corinaldo. L’uomo era in sella ad una moto finita contro un mezzo agricolo, a quanto si apprende il mezzo a due ruote avrebbe tamponato il trattore. È accaduto poco prima delle 8 in località Croce, tra le municipalità di Monterado e Castel Colonna. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. E’ stato invece trasferito a Torrette il passeggero della moto. Non è in pericolo di vita. Sul posto il 118, intervenuto anche con l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione dei Comuni.

Tragico incidente in moto, muore Lorenzo Priori imprenditore di 44 anni

La vittima è Lorenzo Priori, 44enne di Corinaldo. L’uomo, in sella alla sua moto, dove viaggiava un altro corinaldese rimasto ferito, era diretto a Senigallia.

Era, infatti, il socio titolare della Prc Gomme di Lorenza Priori&Co. di via Foce Cesano, nella zona industriale della frazione a nord di Senigallia.

«Tutta Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, con il presidente Graziano Sabbatini e il segretario Marco Pierpaoli, ed in particolare il comparto dell’Autoriparazione con il responsabile Luca Bocchino, piangono la tragica ed improvvisa scomparsa di Lorenzo Priori – riporta una nota diramata poco fa - un amico, prima ancora che un associato, una persona da anni vicina all’Associazione, anche come dirigente e componente del direttivo degli Autoriparatori. Grande il contributo di idee e progetti con il quale ha animato l’Associazione, dimostrando un profondo attaccamento alla nostra realtà e una forte volontà di essere sempre di aiuto e supporto a colleghi e dirigenti. Confartigianato si stringe alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze».