Il dramma, malore nel bagno dell'agriturismo: il marito la trova morta a 44 anni

POLVERIGI - Malore fatale: turista 44enne di Polverigi trovata morta in un agriturismo abruzzese.

La tragedia è avvenuta ieri sera in un agriturismo nel comune di Introdacqua, nei pressi Sulmona, dove la donna era in vacanza insieme al marito. Dopo cena è tornata in camera ma quando il marito ha provato a raggiungerla ha trovato la porta chiusa senza ricevere alcuna risposta. Una volta entrato ha trovato la donna riversa nel bagno. Immediati ma purtroppo vani i soccorsi: tutto lascia pensare ad un malore impovviso, probabilmente un infarto. Sul corpo è stata comunque disposta l'autopsia

