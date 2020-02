Roberta stroncata da polmonite batterica. Muore a 44 anni, lascia marito e tre figli

DESENZANO DEL GARDA - È morta a 44 anni, stroncata da una polmonite di origini batteriche: una madre di tre figli, Roberta Valgiovio, si è spenta sabato a Desenzano del Garda, nel bresciano, nel cui ospedale era ricoverata da una decina di giorni. Alcune complicazioni cardiache hanno reso vana la sua lotta contro la malattia, peggiorata gradualmente fino al decesso avvenuto due giorni fa.

LEGGI ANCHE:

Entrano con il trattore rubato nel centro commerciale: ladri beffati, in fuga a mani vuote

Pesaro, torna la banda del pomeriggio: i ladri forzano la porta finestra e fanno il pieno di gioielli

La morte di Roberta, sposata col marito Fabio e madre di tre figli, ha sconvolto amici e conoscenti di Montichiari, in provincia di Brescia, dove viveva. Come scrive BresciaToday, sui social sono apparsi diversi messaggi di cordoglio per la sua famiglia, con i tre bambini che resteranno senza la mamma scomparsa così giovane. I funerali si terranno oggi pomeriggio intorno alle 15.15 nel duomo di Montichiari.

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA