JESI Che fine ha fatto il progetto per una soluzione contro il gradino traditore di Piazza Pergolesi? Lì, dove il dislivello comparso col rifacimento ha per mesi ingannato tanti e provocato diverse cadute, fino alla soluzione provvisoria di posizionare tre fioriere come segnalazione anti inciampi. A stuzzicare il dibattito sui social, attaccando per il latitare di una soluzione definitiva, è l’ex presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi, presidente di Jesiamo che, oggi opposizione civica, da maggioranza a sostegno dell’amministrazione Bacci al progetto di rifacimento della piazza così come è ora ha proceduto.

L’affondo

Per ora le fioriere sono ancora lì, sul bordo del cordolo incriminato, a tratti sporcate dall’inciviltà di chi le utilizza come porta rifiuti. «Ma non si era detto che non le dovevamo vedere più – punge Massaccesi postando una immagine delle tre solitarie fioriere sul gradino di Piazza Pergolesi - perché superate da soluzioni tecniche e architettoniche? Veramente imbarazzante questa incapacità anche di sostituire delle fioriere». Nel botta e risposta, spunta l’intervento dello studio Sardellini Marasca Architetti, che del progetto di Piazza Pergolesi e dell’attuale Corso Matteotti è stato autore. «Condividiamo – è il commento al post - che la soluzione delle tre fioriere sia inadatta. Non siamo stati noi a sceglierla ed è una soluzione provvisoria. Serve anche per capire se degli elementi puntuali possono dissuadere o creare più attenzione ai passanti più distratti. Abbiamo provato diverse soluzioni e nessuna si prestava bene al luogo e soprattutto al progetto che prende forza anche da quei gradini che partono da zero per poi diventare scalette e seduta finale».

Le soluzioni

Continuano i progettisti: «Degli elementi puntuali, tipo dissuasori, ben disegnati e posizionati, potrebbero mantenere l’immagine che si era data alla piazza e permettere l’attraversamento, anche in quel punto, a quanto pare, critico». Il gradino in piazza Pergolesi è alto e ben visibile all’altezza del monumento ma poi si assottiglia fino a scomparire dove la pavimentazione della piazza e Corso diventa tutt’uno. Col tempo sono arrivati gli inciampi.