MONDAVIO - Con l’inizio dell’anno vengono svelati tema e date della tradizionale Festa del Nino. ‘NinoVerso’ il titolo della manifestazione che animerà il borgo di Sant’Andrea di Suasa il 22 gennaio.

«Ogni anno, nel cercare il motivo e l’identità della Festa – spiegano gli organizzatori - ci impegniamo ad evitare luoghi comuni sul tema prendendo ispirazione dagli accadimenti della società contemporanea, scivoliamo a tratti nella provocazione e, a volte, tocchiamo inconsapevolmente la sensibilità del pensiero dominante civil-politically-porket. In verità per noi, semplici uomini e donne di campagna, piace guardare oltre il passato, immaginare e amplificare il presente in una ricerca estrema sulla disarticolata ansia post-mezzadrile che circonda le moderne pietanze e attanaglia i consumi compulsivi. Così abbiamo deciso che era arrivato il tempo di pensare a nuove realtà parallele e virtuali. I nostri ricercatori e programmatori alimentari si sono messi al lavoro per creare uno spazio virtuale e diffuso in cui far festa».

La straordinaria scoperta è l’ambiente Tso: tradizione, sagra e originalità. «Nel Tso vengono tipicamente rilasciate sostanze efficaci per vivere una goliardica e ritrovata spensieratezza alimentare. Troveremo meno pranzi e cene seduti, più sperimentazione e cibo di strada e qualche passeggiata e giro in bici in più». A breve il programma dell’originale festa della norcineria.