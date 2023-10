MONDAVIO - I carabinieri della stazione di Mondavio, unitamente ai colleghi di Terre Roveresche, hanno denunciato in stato di libertà una donna per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

E’ accaduto infatti che il 26 settembre scorso, un’anziana donna del posto aveva subito il furto della borsa, lasciata all’interno dell’autovettura in sosta, nella quale erano custoditi i documenti, la carta bancomat e il telefono cellulare. In sede di denuncia, la vittima ha anche dichiarato che, nel frattempo, l’autore del furto aveva anche utilizzato la sua carta bancomat per effettuare una serie di acquisti da circa 50 euro in svariati negozi della zona, utilizzando la modalità “contactless” che non richiede l’immissione del codice pin. I carabinieri, attraverso tempestivi accertamenti consistiti nell’acquisizione di dichiarazioni di testimoni e delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una donna del posto quale autrice del furto e del successivo indebito utilizzo della carta bancomat. Decisivi da parte dei carabinieri le acquisizione delle immagini degli impianti video che hanno portato poi a una serie di perquisizioni nei luoghi di domicilio dell’autrice del furto, a casa e in un luogo di cura. La refurtiva trovata in possesso della presunta ladra è stata riconsegnata dai carabinieri alla legittima proprietaria.

Precisamente, la tipologia di pagamento “contactless” è una forma di pagamento che si può realizzare attraverso un sistema che non richiede un contatto diretto tra i dispositivi usati a tal fine (come carte di credito o dispositivi mobili) e i terminali autorizzati a ricevere il pagamento (Pos). Da qui il nome “contactless”, che letteralmente si traduce “senza contatto”. E’ sufficiente infatti avvicinare la carta o il cellulare al Pos e si effettua il pagamento.