Fuori strada contro un albero, automobilista estratto dall'abitacolo. Vigili del fuoco di Urbino al lavoro

URBINO I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di oggi per un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un’albero che si trovava nelle vicinanze della carreggiata.

Sul posto la squadra di Urbino

La squadra di Urbino in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre una persona dall’abitacolo, il quale successivamente è stato trasportato al Pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona