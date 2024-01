MONDAVIO - Si è spento nel sonno, per un improvviso malore Marco Salvioni. È morto l'altra notte nella sua abitazione di Corinaldo, dove il 54enne si era trasferito negli ultimi anni dopo aver vissuto a Mondavio. Proprio nel centro roveresco, così come nel comune di Terre Roveresche, l'uomo era molto stimato e conosciuto, soprattutto per la sua grande passione, quella per le maratone.

Ne ha disputate oltre 160 e l’ha fatto in più 50 stati diversi e in tutti e 6 i contenenti a ‘misura d’uomo’: Europa, Oceania, America del Nord, America del Sud, Asia e Africa.

Un autentico recordman, che tra l’altro rimane il terzo italiano di sempre nella classifica stilata dal sito internazionale ‘Countrymarathonclub’ ad aver corso più maratone in nazioni distinte. A trasmettergli l’amore per le maratone l’amico Annibale Montanari, il presidente del ColleMar-athon Club. La prima maratona nell’aprile del 2000.

Da allora Marco Salvioni non ha mai smesso di correre. Nel 2009 smise anche di fare il rappresentante, per svolgere solo lavori stagionali in giro per l’Italia, nel settore alberghiero e turistico in genere, così da poter vivere appieno la sua grande passione che tante soddisfazioni gli ha dato. La sua morte improvvisa ha profondamente colpito le comunità roveresca e quella di Corinaldo, lasciando tutti coloro che lo conoscevano sgomenti e addolorati. Il 54enne lascia la mamma Elke, il babbo Mario e la sorella Katja. Ieri pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Corinaldo.