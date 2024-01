Si è spento a 85 anni monsignor Delio Lucarelli, fanese e vescovo emerito di Rieti

RIETI - Si è spento a 85 anni, dopo una lunga malattia, monsignor Delio Lucarelli, vescovo emerito di Rieti. Dalla Casa del Clero Buon Pastore di via del Terminillo, dove risiedeva, era stati ricoverato all'Hospice San Francesco dopo l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Il vescovo emerito era nato a Fano il 24 novembre 1939, e fu ordinato sacerdote nel 1965. Nel 1996 papa Giovanni Paolo II lo nomina pastore della Chiesa di Rieti per succedere a Sua Eccellenza Giuseppe Molinari. Monsignor Delio Lucarelli è stato vescovo della diocesi reatina fino al 15 maggio 2015, quando papa Francesco ha accolto la sua rinuncia al ministero episcopale presentata per il raggiungimento dei limiti di età.