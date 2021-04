Adolescente perde il controllo della moto e cade: interviene l’elisoccorso che lo porta a Torrette

MAROTTA - Adolescente cade con la moto in via Unità d’Italia e resta ferito. E’ successo ieri pomeriggio alle 17 circa quando un ragazzo di 14 anni del posto ha improvvisamente perso il controllo della moto lungo la strada che collega la Pergolese all’abitato Nord di Marotta. Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza e valutate le condizioni delle ferite riportate, per sospette fratture, è intervenuto l’equipaggio di Icaro.

LEGGI ANCHE:

Schianto tra auto e moto, centauro di 52 anni trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette



L’eliambulanza è atterrata in prossimità della sede della Croce Rossa in viale Europa. Dopo le prime cure, assistito dal presidente della Cri Luciano Seri e dagli amici coetanei del ragazzo, il ferito è stato trasferito all’ospedale regionale di Ancona. Non è in pericolo di vita. E’ il secondo incidente con una moto che in pochi giorni avviene nel comune di Mondolfo. Un motociclista di 60 anni di Fano era caduto pochi giorni fa lungo la statale 424 Pergolese all’altezza di Cento Croci ed era rimasto ferito gravemente riprotando la frattura di nove costole. Sul posto ieri a Marotta per le limitazioni al traffico i carabinieri della stazione di Mondolfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA