Schianto tra auto e moto, centauro di 52 anni trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

CIVITANOVA - Schianto all’incrocio lungo la strada provinciale, cinquantaduenne civitanovese trasportato a Torrette in eliambulanza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Santa Maria Apparente, all’altezza dell’incrocio tra via Pellico e via Vecellio. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia municipale, un’auto, una Lancia Musa condotta da un giovane di Santa Maria Apparente, si è scontrata con la moto. Sul posto 118 e polizia locale.

