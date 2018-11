Donna investita sulle strisce soccorsa in eliambulanza portata all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Investita sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la strada. Paura nella tarda mattinata di ieri per una donna di 40 anni ora ricoverata all’ospedale di Ancona. E’ successo nella zona di Vallefoglia. A quanto si è potuto apprendere la donna stava camminando nella zona dove si trova il nuovo centro commerciale di Bottega di Vallefoglia. Durante la mattinata mentre stava attraversando le strisce pedonali nei pressi del supermercato Simply, lungo via Nazionale all’altezza del civico 117, la 40enne è stata investita da una vettura in transito (non è chiara la direzione di marcia).All’arrivo dei soccorsi, come oramai sempre più spesso accade in questi casi, in via precauzionale, è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza da Ancona. In attesa dell’elisoccorso i medici della Potes arrivati in ambulanza si sono accertati delle sue condizioni e dei traumi ricevuti poi l’hanno caricata sull’elicottero per il ricovero all’ospedale di Torrette di Ancona. Da quanto si è appreso la donna sarebbe rimasta comunque sempre cosciente, ma per assicurarsi di eventuali traumi interni si è preferito il ricovero al nosocomio regionale. Sul posto i rilievi dell’investimento sono stati accertati da una pattuglia della polizia municipale di Pian del Bruscolo. Illesa ma ovviamente molto spaventata per l’accaduto, la persona a bordo dell’auto.