Primo concerto post pandemia, Gradara ospita subito Filippo Graziani nel parco del Quadrifoglio

GRADARA Per chi ha sognato un giardino. Per chi ha desiderato un palco. Per chi aspettava un concerto, una cena sotto le stelle o semplicemente una notte di libertà l’appuntamento è per sabato 19 giugno nel grande parco del Ristorante Quadrifoglio di Gradara con il concerto di Filippo Graziani, primo vero evento post pandemia nella provincia di Pesaro e Urbino e tra i primissimi nelle Marche.





Sarà patrocinato dal Comune di Gradara, in collaborazione con Avis Gradara e organizzato dal Centro Aris Multiservice di Pesaro che, il 4 dicembre 2019, aveva coordinato con impeccabile perfezione proprio un concerto di Filippo Graziani al PalaDionigi di Vallefoglia, uno degli ultimi veri grandi show marchigiani pre-Covid. Sarà l’ideale chiusura del cerchio: rock dal vivo e stelle, il massimo per ripartire. Il figlio dell’indimenticato Ivan Graziani è un elogio al Dna: talento alla chitarra e voce che produce emozioni al servizio di un repertorio di famiglia che lucida perle uniche della musica italiana, da Fuoco sulla Collina a Firenze, da Pigro a Monna Lisa passando per Agnese o Il Chitarrista. Elenco lunghissimo e tutto da riscoprire. «Quello che poi mi manca da morire è la condivisione del palco, quel legame ritualistico pagano di celebrare insieme qualcosa che in fondo è più grande di noi che stiamo suonando - ha spiegato Filippo - Questo mi manca. Il palco è un tempio dove ci si mette a nudo con la propria intuizione, insieme. Felicità vera». Questa serata, unica nel suo genere, è figlia di un’idea nata lo scorso marzo, in piena seconda ondata: la luce in fondo al tunnel, a volte, bisogna sognarla per trovarla. E il sogno è divenuto realtà: inizierà alle 20.20 (per consentire un agevole rientro a casa prima del coprifuoco) e al prezzo di 30 euro garantirà concerto e cena, in totale sicurezza, intorno alla piscina del parco di 4 ettari del Quadrifoglio della famiglia Petito, da oltre 20 anni sinonimo di eccellenza nel campo della ristorazione e in questo caso parte integrante di un evento fortemente voluto per tutto il territorio.



Sul palcoscenico, con un tetto di stelle, prima di Filippo Graziani e della sua band, si esibiranno come apripista d’eccezione i Tnt, storico gruppo rock pesarese. Prenotazioni già aperte (i tavoli stanno andando letteralmente a ruba), per informazioni 0541.969196 e 338.8156777.

