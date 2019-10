Auto pirata si schianta nella notte contro un bar Demoliti gli arredi esterni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Una sorta di minitornado ieri mattina alle 2 in corso Garibaldi a Fossombrone nella piazzetta antistante la sede municipale. Una grossa pianta ornamentale abbattuta e scaraventata contro gli arredi della piattaforma esterna del Caffè del Corso, ringhiera danneggiata, terriccio finito qua e là anche sui tavoli. Di primo acchito il pensiero era corso a presunti atti vandalici messi in atto da ignoti sempre comunque in preda ai fumi dell’alcol.Ci si resi conto con il passare delle ore che l’urto era stato particolarmente violento e non poteva che essere stata un’auto come peraltro confermato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza comunale. I fotogrammi non hanno però consentito di individuare esattamente le caratteristiche del mezzo né ancor meno la targa. Impossibili stabilire se qualcuno sia rimasti ferito. Le telecamere ruotano e la scansione dell’impatto non è stata centrata. La polizia locale è alle prese con ulteriori accertamenti. A quell’ora l’isola pedonale dovrebbe essere chiusa e le sbarre in funzione per impedire qualsiasi ingresso. Anomalie registrate nei giorni scorsi hanno impedito qualsiasi intervento. L’isola pedonale è rimasta aperta.