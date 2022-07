Incidente a San Giovanni in Marignano, ragazza travolta da un furgone vicino al fuori strada mortale di Erika Mammarella

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Incidente a San Giovanni in Marignano, grave una ragazza. Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada provinciale 58 che porta da San Giovanni in Marignano a Tavullia, nella rotonda con via Gambadoro, in località Santa Maria in Pietrafitta, poco distante da dove è stata ritrovata l'auto fuori strada con Erika Mammarella ormai senza vita, si è verificato un altro incidente stradale grave: ad avere la peggio è stata una giovane ragazza che per le lesioni riportate è stata trasferita con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena.

La dinamica dello schianto

Dinamica dell'incidente: un furgone percorreva la SP 58 con direzione San Giovanni in Marignano - Tavullia, giunto alla rotonda dell'incrocio con via Gambadoro, in località Santa Maria in Pietrafitta, forse a causa della differenza di altezza dei due mezzi, non si accorgeva che proveniente da via Gambadoro, c'era una ragazza a bordo di una vespa 50. La giovane aveva già impegnato la rotonda e quindi la collisione è stata inevitabile. Subito allertati i soccorsi, sono giunti sul posto un'ambulanza e un'automedicalizzata che, viste le condizioni della ragazza ferita, hanno allertato l'elisoccorso da Ravenna arrivato dopo una ventina di minuti. Sul posto anche la pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano per i rilievi del sinistro e una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica per regolare il traffico. I medici dell'elisoccorso, insieme al medico del 118, hanno stabilizzato la ragazza ferita e successivamente l'hanno trasportata al Bufalini di Cesena.