Auto fuori strada a Tavullia, morta donna di 35 anni. Giallo sull'incidente: il ritrovamento avvenuto 10 ore dopo

TAVULLIA Una donna di 35 anni è stata trovata morta all'interno di un'auto finita fuori strada, sul greto del fiume Tavollo, nella campagna tra Tavullia e San Giovanni in Marignano. Un incidente dalle sfumature gialle. Le generalità non sono state rese note dai carabinieri. La macchina non era intestata alla giovane che dovrebbe risiedere nel comune in cui abita Valentino Rossi. Il ritrovamento è avvenuto in tarda serata ma, secondo i primi rilievi, grazie ad alcune immagini carpite dalle telecamere di sicurezza della zona, l'incidente causato forse da un malore sarebbe avvenuto addirittura all'alba.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Ecco il mega casco, tutto esaurito per Valentino L'INCENDIO Quindici lanci d'acqua con l'elicottero per domare le fiamme: interessata anche una zona di bosco

Trovata dal proprietario del campo

La fitta vegetazione ha di fatto ingoiato l'auto uscita di strada subito dopo l'ultima curva tra via Tavullia e via Melareto, attraversando poi un canneto e piombando poi sul terreno sottostante, volando per circa una decina di metri, rovesciandosi e restando con le ruote in alto, a un paio di metri dal torrente Tavollo. Solo quando il proprietario del terreno è arrivato sul posto si è accorto dell'accaduto, allertando immediatamente i soccorsi ed i Carabinieri della Tenenza di Cattolica. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.