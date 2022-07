Incidente a San Giovanni in Marignano, ragazza in vespa travolta da un furgone vicino al fuori strada mortale di Erika Mammarella

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Incidente a San Giovanni in Marignano, grave una ragazza. Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada provinciale 58 che porta da San Giovanni in Marignano a Tavullia, nella rotonda con via Gambadoro, in località Santa Maria in Pietrafitta, poco distante da dove è stata ritrovata l'auto fuori strada con Erika Mammarella ormai senza vita, si è verificato un altro incidente stradale grave: ad avere la peggio è stata una giovane ragazza che per le lesioni riportate è stata trasferita con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena.