GRADARA - Nella mattinata di ieri, nella sede della Regione Marche in Ancona, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei due eventi estivi di Gradara che celebrano entrambi il proprio decennale: “Assedio al Castello” e “The Magic Castle Gradara”.



Il riconoscimento



Presente alla conferenza, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che ha rimarcato l’importanza delle due manifestazioni gradaresi che rappresentano per l’intera Regione “fondamentali volani”di promozione culturale e turistica. “Assedio al Castello” prenderà il via sabato 22 luglio nell’area all’aperto in via Fontanina fuori le mura (ingresso a pagamento, biglietti in prevendita online su Liveticket o alle casse fuori i cancelli dalle 18.30). Intorno dalle 21 sì darà inizio alla rievocazione dell’assedio con accampamenti, cavalli, oltre duecento figuranti, epiche battaglie, cine-spettacolo con colonna sonora di brani del XV secolo eseguiti dal vivo da un’orchestra di cinquanta elementi e il più grande spettacolo piromusicale al mondo realizzato sulle mura di un castello medioevale. L’allestimento - che porta la firma di Fonti Pirotecnica - prevede 10.800 effetti esplosivi, 10 km di cavi, 18 centraline multicanale, 15 artificieri e oltre 80 ore di lavoro preparatorio in computer grafica.

APPROFONDIMENTI LA RIEVOCAZIONE Quintana, il coreografo Isopi rivela: «I figuranti parleranno con il pubblico». Oggi il saluto alla Madonna della pace e sorteggio dei cavalieri



Il programma



La serata proseguirà in musica con “Assedio Fest”- concerto wild party che vedrà esibirsi sul palco direttamente dall’Australia le music band “Satanic Togas” e “GeeTee”; a seguire il dj set aftershow di Gerbo - Gale – Cobra. Domenica 23 luglio la manifestazione inizierà alle 18 all’interno delle mura del borgo con scene di vita quotidiana del Quattrocento, animazioni, cortei, spettacoli. Tutte le iniziative della domenica sono a ingresso gratuito.



Il radicamento



«L’Assedio al Castello è ormai radicato nella nostra comunità non solo come evento turistico, ma come espressione di identità e orgoglio locale che coinvolge e crea partecipazione attiva - sottolinea il sindaco di Gradara Filippo Gasperi -.The Magic Castle attira ogni estate migliaia di turisti e visitatori affezionati. Ci attende dunque un’estate ricca di emozioni per festeggiare al meglio queste due importanti manifestazioni». The Magic Castle Gradara, di scena Il 6-7-8-9 agosto Gradara, si prepara ad accogliere i visitatori con spettacoli straordinari, dal tramonto a mezzanotte. La direzione artistica dell’evento è affidata all’eclettico Marcello Franca che cura la manifestazione sin dalla sua prima edizione, l’organizzazione è affidata alla Pro Loco di Gradara con il patrocinio del Comune di Gradara. Tiziano Marchetti, presidente della Pro Loco di Gradara, spiega il successo di questo evento: «The Magic Castle, dal 2014, si è consolidato sempre più acquisendo un respiro internazionale grazie agli straordinari artisti che lo hanno reso negli anni uno degli eventi estivi più attesi dalle famiglie e non solo.



Motivo d’orgoglio