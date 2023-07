ASCOLI - Si alza al cielo la voce della Quintana. “Forza Massimo” risuona nella notte ascolana, sul prato del velodromo di Monticelli, al termine delle prove dei figuranti. Il cuore di Ascoli si stringe attorno al cavaliere di Porta Tufilla, Massimo Gubbini, ancora in ospedale dopo il tragico incidente di Foligno. Il grido potrebbe esser ripetuto domani nell’arena dello Squarcia. «Non è escluso si possa fare. Lo spero tanto, è stato un momento molto commovente. Siamo tutti con lui», afferma il coreografo Mirko Isopi.





Il corteo storico intanto si prepara alle novità. «Ci saranno nuove figure in un paio di sestieri che interagiranno con il pubblico. Sarà l’inizio di un contatto, in maniera molto elegante, tra il corteo e coloro che assisteranno. Emozione, condivisione, divertimento, creatività: vorrei che il corteo trasmettesse questo. È una festa. Mi piacerebbe ci fosse un coinvolgimento sempre maggiore: abbiamo preso spunti dagli antichi statuti. Il corteo è una metempsicosi dal Quattrocento ad oggi», afferma Isopi. Manca poco all’edizione di luglio. L’attesa è grande per i 1.020 figuranti. «Siamo pronti, siamo carichi. Dobbiamo fare bene, tutto deve essere perfetto. Il corteo è il biglietto da visita, è l’anima della Quintana» ripete il coreografo. Nelle ultime ore sono stati parecchi gli impegni, con lo sguardo rivolto all’ordine di sfilata e al nuovo percorso condizionato dai cantieri presenti in centro storico. «Abbiamo sistemato con senso logico e storico in particolar modo la parata con gli armati. Ci saranno gli arcieri e spero un giorno anche i balestrieri – aggiunge Isopi -. Il tragitto quest’anno sarà una gincana: ci saranno molte curve impegnative, in salita e in discesa. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi mesi. Sarà una bella sfida».

Al campo Squarcia



E ci sarà attenzione soprattutto all’interno del campo Squarcia. «Mi aspetto maturità, intelligenza e senso di responsabilità da parte degli spettatori che saranno sugli spalti. Anche un solo fischio può innervosire i cavalli e si possono correre rischi. Esigo poi compostezza, educazione e rispetto del ruolo nel corteo di ritorno» sottolinea Isopi.

Il programma





Stasera è in programma la cerimonia solenne del Saluto alla Madonna della Pace con il conseguente il sorteggio dell’ordine di partenza dei cavalieri alla Giostra di domani. Appuntamento, a partire dalle ore 19, sul sagrato di piazza Sant’Agostino. I sestieri renderanno omaggio alla “Madonna del Latte” venerata nella chiesa: sarà la tradizionale vigilia della sfida, caratterizzata dalla solenne cerimonia religiosa in cui avviene la benedizione dei cavalieri e l’estrazione dell’ordine degli assalti. A proposito di cantieri, oggi c’è un silos proprio nella cornice della piazza: sarà coperto il più possibile con i vessilli quintanari.

Le new entry tra i cavalieri





Nel frattempo, a poche ore dalla sfida allo Squarcia, ecco le sensazioni delle due new entry tra i sei cavalieri, Denny Coppari di Porta Tufilla e Tommaso Finestra di Sant’Emidio. «La Quintana di Ascoli non s’improvvisa, richiede un allenamento per tutto l’anno e con pochi giorni è davvero dura. Nelle prove ho avuto qualche difficoltà, poi martedì è arrivata la nuova cavalcatura e le cose sono migliorate - racconta Denny Coppari -. Ho ricominciato a correre dopo anni, la preparazione fisica non è ancora sufficiente per sostenere l’impegno a cavallo. Cercherò di fare del mio meglio per il sestiere e per Massimo Gubbini. L’amicizia che ci lega è grande, per me è come un fratello». «La Giostra è una bella scommessa. Stiamo cercando di recuperare alcuni errori che abbiamo visto durante le prove – dichiara Tommaso Finestra -. Il favorito? Non temo nessun cavaliere, ma sono consapevole della bravura di Luca Innocenzi, il favorito di tutte le Giostre».