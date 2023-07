ASCOLI - Lancia in resta, i cavalieri si avvicinano all’appuntamento più importante. Sabato sera sarà tempo di Quintana. A poche ore dalla Giostra ecco le parole dei protagonisti. «Non torno a casa da venti giorni. Abbiamo fatto i salti mortali per prepararci al top. Siamo soddisfatti di tutti i cavalli. Ringrazio il mio staff. Abbiamo passato momenti difficili, abbiamo stretto i denti. Ci siamo preparati bene, ma la Quintana è una gara a sé. L’incidente a Gubbini? Ero lì vicino. Per fortuna ora si è stabilizzato, ma ha rischiato la vita. La Quintana risentirà della sua assenza: è uno dei protagonisti, per me è sempre stato fonte d’ispirazione. La pista? Buona. Siamo fiduciosi» commenta il cavaliere della Piazzarola, Nicholas Lionetti.

«Sto vivendo con maggiore serenità questi giorni: la pista è migliorata e sono riuscito a fare ottimi giri lunedì e martedì al campo. Il favorito è sempre Luca Innocenzi: è il più esperto ed è colui che ha conquistato il maggior numero di vittorie. Sono rimasto scioccato dall’incidente di Gubbini. Vederlo così, dopo la caduta, in mezzo al campo, è stata una scena bruttissima. Gli mando un forte abbraccio e un in bocca al lupo di pronta guarigione», dichiara Lorenzo Melosso di Porta Romana. «Molto bene le ultime prove. È stato un crescendo. Gran parte del lavoro è stato fatto durante l’anno. Vedremo cosa accadrà. I favoriti? Innocenzi, Melosso e Lionetti. Luca è anche costante oltre che veloce. Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto a Chicchini e Gubbini: sono cose che purtroppo possono accadere nel nostro mestiere. Spero si riprendano presto» aggiunge Lorenzo Savini, cavaliere di Porta Maggiore.

Il bel gesto





Per quanto riguarda i cavalli arriva un bel gesto da Porta Romana: in aiuto di Denny Coppari di Porta Tufilla, sostituto di Massimo Gubbini, i rossoazzurri mettono a disposizione il destriero Spedwell Blue. Questo il comunicato. «Il comitato del sestiere di Porta Tufilla ringrazia il comitato del sestiere di Porta Romana e la Scuderia Atlanda per il concreto gesto di solidarietà nei nostri confronti, mettendo a disposizione del nostro Denny Coppari il cavallo Spedwell Blue che ci permetterà di partecipare alla Giostra in onore della Madonna della Pace e onorare al meglio la rievocazione», si legge. Lorenzo Melosso correrà in sella a Magic Strike, Luca Innocenzi dovrebbe puntare su Kathy Way, Nicholas Lionetti su Look Amazing, Lorenzo Savini su Adivinadora. Tommaso Finestra dovrebbe montare in groppa a Sochi Tango.