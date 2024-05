FANO Dodici anni dopo l’ultima volta e a più di 60 dalla prima, il Giro d’Italia riabbraccia oggi Fano. E sarà un abbraccio lungo e generoso come mai si era visto prima. Nel ‘62, con arrivo in viale Cairoli, come nell’83, con lo striscione in viale Adriatico, e nel 2012, con il traguardo in viale Gramsci, la corsa rosa era sempre transitata dalla Statale, concedendo solo semplici virate verso il lungomare nelle prime due circostanze. Stavolta è diverso, con un percorso cittadino di 27 chilometri che toccherà periferie e collina, prima di dirigersi verso il porto e l’affaccio sul mare di Sassonia cingendo il centro storico.



Il finale geniale



Agli appassionati dei 200 Paesi collegati saranno offerti dunque ampi scorci di paesaggi e bellezze, ma anche una tappa che grazie ad un finale geniale garantisce divertimento. Perché dopo essersi messi alle spalle da Martinsicuro quasi 190 chilometri per niente banali, in quella che gli addetti ai lavori hanno ribattezzato “una piccola classica” i corridori dovranno arrampicarsi fino a Monte Giove lungo via Patuccia, strada stretta e insidiosa dove non mancheranno di radunarsi i cultori delle due ruote e in cui anche la successiva discesa, altrettanto impegnativa, potrebbe fare selezione. Senza poi contare che pure l’arrivo, nel tratto di viale XII Settembre, presenta una pendenza traditrice. La tabella di marcia di massima prevede lo sbarco in territorio comunale intorno alle 16,30, mentre il vincitore dovrebbe essere salutato verso le 17,15. Nel frattempo la città si colorerà definitivamente di rosa, con il cuore dell’accoglienza al Pincio, sede di “Giroland”.

Aspettando l’arrivo, proposto uno spaccato del Carnevale e coinvolta anche la Pandolfaccia. Alla pista polivalente di Sassonia il saluto in rosa delle ginnaste dell’Aurora, mentre l’arrivo sarò teatro di “Balli in rosa”. Animazione a tema anche a Bellocchi, dove il Pinocchio de Il Paese dei Balocchi ha già indossato la maglia rosa, e al Parco Ricci di Cuccurano. Tornando invece alla competizione, il sogno nemmeno troppo nascosto dei promotori dell’appuntamento fanese è che Tadej Pogacar regali spettacolo anche qui, prendendosi la tappa oltre che confermandosi leader della corsa. «Così scriveremmo la storia» confida Alighiero Omicioli, deus ex machina di tutti i grandi eventi ciclistici sul territorio e ancora ieri impegnato nelle ultimissime verifiche. Il banco di prova per l’organizzazione è infatti senza precedenti, proprio per l’ampiezza del tracciato cittadino, e non trova riscontri nel passato anche la mobilitazione di uomini e mezzi.



Vietato il vetro



Proporzionato il disagio per i cittadini (mezza città chiusa al traffico dalle 13 alle 18) ai quali si torna a raccomandare di spostarsi in auto solo se necessario, facendo attenzione a percorsi suggeriti e divieti. E mentre è stata emessa un’ordinanza che lungo tutta l’area d’arrivo preclude la vendita di prodotti in vetro, così come il suo utilizzo, l’assessorato al Welfare mette a disposizione dalle 8,30 alle 13 due numeri telefonici (0721 887483 – 887445) di cui anziani e disabili potranno servirsi per gestire le attività quotidiane nel caso non godessero di un supporto domiciliare privato.