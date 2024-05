Giro d'Italia, Tadej Pogacar mostruoso anche sul monte Grappa: sesta vittoria e trionfo in maglia rosa

BASSANO DEL GRAPPA - Tadej Pogacar ha vinto per distacco la penultima tappa del Giro d'Italia, la Alpago-Bassano di 184 km in Veneto, conquistando la sesta vittoria in questa edizione della corsa e blindando, se mai ce ne fosse stato bisogno, la maglia rosa. Un Pogacar mostruoso ha staccato tutti anche nella dura tappa del Monte Grappa. Sulla salita di Semonzo (18 km da percorrere due volte, pendenza media dell'8,1%, con punte del 14%) il campione sloveno ha ripreso Giulio Pellizzari in fuga solitaria, l'ha staccato a circa 35 km dal traguardo ed è volato in discesa verso il traguardo, pedalando con una sorprendente scioltezza.

Si calcola che oltre 100.000 appassionati abbiano assitito alla corsa. Di oltre due minuti il suo vantaggio sul secondo, Valentin Paret-Peintre, e su Daniel Martinez, terzo. Una tappa fantastica anche per Pellizzari, 20 anni, marchigiano. Con sei vittorie al Giro d'Italia il fenomeno sloveno, 25 anni, eguaglia il record del "cannibale" Eddy Merckx. Domani passerella e gran finale a Roma.