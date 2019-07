Dita incastrate nella macchina per la pasta: pompieri costretti a smontarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Dita incastrate nella macchina per la pasta: arrivano tre ambulanze, l'eliambulanza, vigili del fuoco da Pesaro e Cattolica, carabinieri e ispettori del lavoro Asur, tanto che è stata chiusa la strada tra Cattolica e Gabicce.Uno spiegamento di forze imponente per un infortunio che alla fine non si è rivelato troppo grave, per fortuna. Il cuoco trentenne pesarese, al lavoro in un ristorante di Gabicce, è rimasto con tre dita incastrate nella macchinetta della pasta: per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto smontare l'attrezzatura. Per il 30enne, per fortuna, solo pochi giorni di prognosi.