Medico abusava delle pazienti, il racconto choc di una ragazza: «Ha inserito le dita...»

Abusava delle sue pazienti spacciandosi per ginecologo. E' stato arrestato il medico infettivologo 43enne Marco D’Annunzio che praticava la finta attività nel suo studio a Milano. La vicenda è stata ripresa nel programma Mattino5, dove è emerso che il medico faceva leva sulla paura delle donne, trasformando le visite ginecologiche in vere e proprie violenze. L’uomo avrebbe scelto ragazze giovani e psicologicamente fragili, motivo per cui molte hanno avuto paura a denunciare.

Dalla testimonianza riportata durante il programma, è emerso che una ragazza ha aveva avuto un rapporto sessuale non protetto con lo stesso medico: «Dopo averla fatta spogliare sul lettino - racconta l'inviata Emanuele Canta -, il medico aveva inserito le dita senza i guanti, svolgendo movimenti veloci e consecutivi riproducendo una gestualità erotica».

Come emerso dal programma, le prove sembrano abbastanza palesi. Stesso particolare, emerge anche dalle chat a contenuto erotico fra il medico e le pazienti. Marco D'Annunzio avrebbe perpetrato gli abusi nonostante gli ammonimenti, di conseguenza è stato sospeso e arrestato.

L'inviata di Mattino5 in collegamento da Milano, ha raccontato: «La prima denuncia è del dicembre 2021, ma i fatti risalgono ad agosto. Sei coloro che hanno denunciato ma le vittime potrebbero essere molte di più. Erano già arrivate delle segnalazioni con una telefonata anonima e poi un’altra persona che aveva segnalato un comportamento non consono, ma il medico aveva continuato ad agire in questa maniera».

Inoltre, è stata mandata in onda anche un'altra testimonianza di una ragazza. «La ragazza veniva contatta direttamente a telefono dal dottor D’Annunzio. La chiamata è degenerata in discorsi informali, parlando di sesso e affini, e poi di un locale dove trascorrere una serata. Il medico l’aveva sollecitata ad inviarle foto di parti intime, e i consigli del medico secondo la stessa erano in ambito più sessuale che diagnostico. Il medico collegava il problema della ragazza all’ansia e ai rapporti sessuali».

La conduttrice, Federica Panicucci, ha commentato: «Queste testimonianze che vi mandiamo in onda sono nulla rispetto ad alcuni passaggi davvero crudi che non possiamo riportare».

