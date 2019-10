Transpallet sulla mano: rischia di perdere due dita intervento per salvarle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Rischia di perdere due dita per un incidente sul lavoro: complesso intervento chirurgico in corso all'ospedale di Torrette, dove i medici stanno tentando di salvargliele.E' accaduto ieri sera a Fabriano, dove un imprenditore stava lavorando alla manutenzione di un transpallet, uno strumento per la movimentazione dei bancali, che però gli è finito sulla mano schiacciandola. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno liberato dal mezzo, e dei soccorritori, che hanno portato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica del fatto.