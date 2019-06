Crollo all'interno del campanile: strada transennata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - C’è stato un piccolo crollo all’interno della cella campanaria della chiesa di San Francesco a Fossombrone. L’intervento dei vigili del fuoco con tanto di scala fin lassù ha consentito di effettuare un primo sopralluogo, fare il punto della situazione e operare una ripulitura. La preoccupazione non è però rientrata perché la via sottostante è stata transennata . A tratti è stato addirittura bloccato l’accesso all’inizio della via omonima della chiesa. Da anni la chiesa non è più aperta al culto.