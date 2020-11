Pezzi di campanile della cattedrale rischiano di cadere in strada: rimossi dai vigili del fuoco

FABRIANO - Alcuni pezzi pericolanti incombono sulla via dal campanile della cattedrale: a Fabriano devono intervenire i vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE:

Ladri in fuga con un bottino di diecimila euro. Svaligiato un appartamento, tre colpi tentati

Malattie Infettive di nuovo al completo. Scende l’età dei pazienti Covid. Giacometti: «Tanti giovani». Bocciati ozono e clorichina

APPROFONDIMENTI MAROTTA L'auto prende fuoco nel parcheggio del supermercato: il... MACERATA Incassa i soldi ma non stipula le polizze: assicuratore denunciato...

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fabriano per la rimozione di parti pericolanti sul campanile della Cattedrale di San Venanzio Martire. Per eseguire la rimozione è stato necessario l'utilizzo dell'autoscala proveniente dalla Sede Centrale di Ancona. Le parti ammalorate sono state rimosse mettendo la zona sottostante in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA