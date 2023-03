Da WePesaro e WeTruvio: il derby tra Pesaro e Fano diventa "storico-culturale" nel video di Enri Anniballi

Sfottò a sfondo storico-culturale tra Pesaro e Fano, così vicine ma da sempre lontane, simboli tra i simboli delle Marche al plurale. Il campanile tra le due città (la seconda e la terza delle regione, per numero di residenti) è atavico, attraversa il calcio e si infila in tutte le pieghe della società: dalla pizza Rossini alla moretta, dalla parlata stretta a quella aperta, dal carnevale alla Vuelle, tra capoluogo e città passando per i sindaci Ricci e Seri. Da sempre. Pure in tv, con il recente derby a The Voice Senior tra il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi. Due città, due tifoserie contro, pre FossoSejore e dopo FossoSejore.

Da WePesaro e Vitruvio

Ora la storia si aggiorna di un nuovo capitolo: da una parte WePesaro e dall'altra WeTruvio (come lo ha ribattezzato, con genialità, Enri Anniballi in uno dei suoi nuovi video). Perché se Pesaro sarà capitale italiana della cultura 2024, Fano si gode il ritrovamento della possibile basilica di Vitruvio (Wetruvio, appunto). La storia infinita viene riassunta nel video di Enrico Anniballi (fanese, va detto per onor di cronaca) pubblicato su Facebook. Come scrive lo stesso autore: c'è del video in questo campanilismo.

Guarda il video tratto dalla pagina Fb di Enri Anniballi: