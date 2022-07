OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Osimo per rimuovere alcune parti pericolanti dal campanile della chiesa antica della Misericordia, inagibile da anni, prima ancora del terremoto del 2016. Sul posto, la squadra dei vigili del fuoco e il personale della sede centrale di Ancona hanno rimosso le parti a rischio di cedimento immediato per poi mettere in sicurezza la zona sottostante.