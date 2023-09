Fiera di San Nicola, domenica a Pesaro con boom di presenze e bambini (per le bancarelle con le ricercatissime carte Pokémon). Il programma fino a martedì compreso. Il video

PESARO - Fiera di San Nicola 2023, zona mare di Pesaro invasa dai bambini che hanno potuto usufruire di ampi spazi a ridosso di piazzale della Liberà, l'area della Palla di Pomodoro, per effettuare vendite e scambi (le trattative più serrate, manco a dirlo, per le carte Pokemon). Smentita quella che era diventata una costante: con la fiera arriva l'autunno con la pioggia? Quest'anno no, la Fiera si sta svolgendo (fino a martedì 12 settembre 2023 compreso) in uno scenario che più estivo di così non si può. Non a caso l'assessore Belloni ha provveduto personalmente a consegnare circa 400 cappellini ai bambini presenti.

Guarda il video

Il programma

LA PIAZZA DÀ SPETTACOLO

ANIMAZIONE SPETTACOLI CONCERTI

PIAZZALE DELLA LIBERTÀ

(Palla di Pomodoro)

OFFICINA SAN NICOLA

Area giochi e intrattenimento per bambini di età 3-12 anni a cura di Pesaro Village.

I piccoli visitatori della Fiera potranno prendersi una pausa dallo shopping in compagnia degli animatori, che li guideranno in laboratori creativi, giochi e tante attività divertenti!

Domenica 10 orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30

Lunedì 11 e Martedì 12 orario 16.30-19.30

* * * * *

PASSO, TROTTO E GALOPPO!

attività di avvicinamento all’ippica (e non solo) a cura del Centro Ippico Mini Horse

Domenica 10

9.00-12.00 battesimo della sella (giro con pony/cavallo)

10.00-11.00 giro in calesse

11.00-12.00 foto con rapaci

13.30-15.30 battesimo della sella (giro con pony/cavallo)

14.30-15.30 giro in calesse

15.30-16.00 foto con rapaci

16.00-17.00 dimostrazione addestramento dei rapaci

17.30-21.00 giro con calesse



Lunedì 11 e Martedì 12

15.00-21.00 battesimo della sella (giro con pony/cavallo) e giro in calesse

* * * * *

PIAZZALE D’ANNUNZIO

Nella nuova bellissima cornice di P.le D’Annunzio, recentemente inaugurata dopo l’intervento di restyling da parte del Comune di Pesaro, si alterneranno serate di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età.

CABARET CROCCANTE & MAGIE DA PALCO

BALUSK

[folk rock italiano]

Domenica 10 dalle 20.45

Una band abituati ai grandi palchi con repertorio che si caratterizza per le armonie della fisarmonica contrapposte alle chitarre e percussioni.

Re-interpretano i grandi protagonisti del panorama italiano tra cui De Andrè, Nomadi, Modena City Ramblers, Mannoia, Rino Gaetano e tanti altri

DORIA & MAX

[ballo romagnolo]

Lunedì 11 dalle 20.45

Con Doria & Max si balla da soli, in coppia e in gruppo!

E se ci si ferma un attimo è solo per ascoltare le loro belle voci

DIAVOLO & ACQUASANTA

Martedì 12 dalle 20.45

uno show originale, esplosivo e inconfondibile.

Il “Todo en la Vida” tour 2023 fa tappa in Fiera per offrire uno show che spazia dai classici del rock n’ roll, alla raffinatezza dello swing, alla musica italiana popolare degli anni ’50-’60 reinterpretata in chiave boogie.