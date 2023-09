PESARO - Primo giorno fra i banchi della fiera di San Nicola. Colore e tradizione, odori e sapori in zona mare tra Levante e Ponente con 550 ambulanti spalmati sui viali e il colpo d’occhio di piazzale della Libertà fra la vivacità di centinaia di bambini, ognuno con il proprio mercatino fai da te. Bene la partecipazione di pesaresi e turisti ancora in città per l’ultimo weekend di mare: già in mattinata lungomare pieno aspettando il boom della serata. La tradizione la fa da padrone, è pur sempre la fiera delle cipolle e degli ombrelli anche se ieri era caldissimo, ma per gli acquisti o per “strappare” qualche buon affare c’è ancora tempo anche perchè quest’anno la fiera prosegue fino a martedì.

Le vie secondarie



«Bene l’affluenza al centro del lungomare – commentano i fratelli Rinaldi, storici ambulanti del mercato del martedì al San Decenzio - che con i banchi di intimo e cose per la casa occupano i posteggi fra viale Trieste e viale Battisti – ma le vie secondarie al centro del lungomare sono più sguarnite per numero di bancarelle e poco passeggio». «Le aspettative ci sono per poter lavorare, soprattutto per chi come noi è tanti anni che partecipa a questa fiera – commenta Sabatino Andruccioli di Acqualagna, ambulante di scarpe – la nostra particolarità sono le scarpe da ballo di manifattura pregiata ed artigianale, e anno dopo anno c’è quella fetta di clientela affezionata che torna qui in fiera proprio per Saba calzature. Il made in Italy è sempre apprezzato e ricercato anche da chi sceglie la fiera solo per un “affare”. Soprattutto nella giornata di domani (ndr oggi per chi legge) ci aspettiamo oltre alla partecipazione anche qualche acquisto in più».



I più richiesti



Girando fra i banchi, vanno per la maggiore scarpe, borse e accessori. Bene il passeggio fra le bancarelle di scarpe made in Marche, diversi infatti sono gli ambulanti provenienti da Civitanova. «Qui si lavora anche se è sabato – commentano Marco e Mirella dalla bancarella di borse, foulard e accessori – l’unica nota dolente è il costo del posteggio rincarato rispetto alla fiera 2022. Il nostro banco è grande ed occupa due posti, ma paghiamo comunque un prezzo maggiorato e complessivamente il canone pesa per 1100 euro calcolato per 11 metri quadri di concessione, in pratica oltre 100 euro al metro». Carlo, ambulante che arriva da Roma già alla partenza era alle prese con le prime vendite invernali di capi spalla e piumini di vera piuma e di montagna.



La prima cliente



La prima cliente pesarese non ha esitato ieri mattina al momento dell’acquisto. «Ormai - spiega - ho una clientela fidelizzata qui a Pesaro di turisti e non, che si presentano alla mia bancarella proprio perché cercano il tessuto termico e caldo anche da montagna. La merce è aumentata per noi venditori ambulanti ma non per il cliente e si cerca di mantenere pressoché fisso il prezzo di cartellino di un anno fa». «Senza dubbio un affare – commenta la cliente – e qui si trovano capi di qualità». A alcuni pesa il giorno più extra di fiera ma il Comune ha già ribadito che è stato “Una tantum” perchè quest’anno la ricorrenza di San Nicola era tra il sabato e il martedì di mercato. «Diciamola tutta – osserva Sabatino – quattro giorni sono di troppo, perché poi accade che tanta gente si disperde». I costi: Ma quanto pesano i giorni di fiera per i commercianti che arrivano da fuori regione?



Un po’ di conti



«Il conto è presto fatto – puntualizza un altro ambulante - c’è il costo del canone del posteggio di 735 euro per quattro giorni per quegli ambulanti che si trovano sul lungomare centrale, a cui si deve sommare il costo del pernottamento in hotel, pasti, il costo carburante e il pedaggio autostradale, e parliamo di altri 250-300 euro solo per il viaggio». Nell’attesa del boom serale delle presenze ieri mattina si era messa in moto anche la macchina della sicurezza con il presidio della polizia locale in viale Zara. Venditori abusivi tenuti a distanza da un doppio filtro di controllo, coordinato da forze dell’ordine e personale in borghese.